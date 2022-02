Universidade no Brasil busca desenvolver anticoncepcional masculino

O estudo da Unesp foi publicado na revista científica Molecular Human Reproduction. De acordo com o pesquisador, estimativas mostram que um novo contraceptivo masculino poderia reduzir entre 15 a 20% as taxas de gestação não planejadas.

Quando o espermatozoide sai do corpo do homem, após a ejaculação, ele está banhado num fluido que é o sêmen. Até a ejaculação, o espermatozoide não nada, apesar de já ter as condições para isso, como explica o professor Ramo da Silva.

