CPI vai ouvir servidor suspeito de pedir propina em compra de vacina

A CPI da Pandemia vai ouvir Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, suspeito de ter pedido propina de um dólar por dose de vacina, de acordo com depoimento de Luiz Paulo Dominguetti em uma negociação para compra de imunizantes da Astrazeneca.

Segundo a Agência Senado, Roberto Dias também assinou o contrato do governo para a compra da vacina Covaxin. Os senadores da comissão podem também votar a convocação do Reverendo Amílton Gomes e de Cristiano Carvalho, representante da Davati, os dois relacionados com negociações de vacinas no país. A reunião da CPI da Pandemia está marcada para às nove da manhã, horário de Brasília.