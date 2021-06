CPI vai convocar representante de vacina que denunciou propina do governo

A cúpula da CPI considerou que as denúncias feitas por Dominguetti são fortes. "As coisas vão começar a acontecer. Vai chegar um momento em que eu tenho certeza que a PGR terá que se manifestar. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, mostrando pra população brasileira que um governo que prega a transparência não é bem assim do jeito que estão falando", afirmou o senador Omar Aziz à Globonews.

