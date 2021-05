CPI: Executivo da Pfizer depõe sobre negociação com o Ministério da Saúde

Carlos Murillo, gerente geral da Pfizer na América Latina, fala à CPI da Covid, nesta quinta-feira (13), sobre as negociações com o Governo do Brasil na aquisição de vacinas.

Murillo deve explicar como decorreu todas as tratativas desde o oferecimento da vacina até o fechamento dos contratos.

Ontem (12), o ex-ministro especial de comunicação do presidente, Fabio Wajngarten, revelou em depoimento na CPI, a existência de uma carta enviada em 12 de setembro do ano passado ao Ministério da Saúde, onde oferecia o imunizante do governo brasileiro.

Porém, o documento só foi lido por Eduardo Pazuello, ministro da Saúde da época, dois meses depois. Fábio disse ainda que por incompetência da pasta, as vacinas não foram compradas.

A carta deve ser um dos principais pontos de questionamentos durante o depoimento do CEO da Pfizer. A empresa já entregou 2,2 milhões de doses do imunizante e tem outro contrato que prevê a entrega de mais 100 milhões.