CPI da Pandemia: Senadores criticam arquivamento de investigações contra Bolsonaro

“Acabamos de peticionar ao Supremo Tribunal Federal, contestando o arquivamento das investigações contra Bolsonaro, baseadas no relatório da CPI da Covid. Estamos solicitando: conhecer os fatos apontados e promover a ação penal, em desfavor do PGR, bem como que se instaure o devido processo administrativo, para apuração dos ilícitos por ele cometidos”, disse o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI.

