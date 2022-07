Justiça determina tempo máximo de espera em agência da Caixa é de 20 minutos

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Subseção Judiciária de Barra do Garças determinou à agência da Caixa Econômica Federal (Caixa) no município de Água Boa (MT), em Cuiabá, a adotar providências para garantir que seus clientes aguardem, no máximo, 20 minutos na fila de atendimento, limite que pode ser estendido para 30 minutos do dia 1º ao dia 10 de cada mês.

