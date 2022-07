Beneficiários com NIS final 9 recebem hoje Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (28) a parcela de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 9. Cerca de 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa.

As informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultadas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.