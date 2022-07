Com 15 mil vagas, inscrições no concurso do IBGE começam hoje

Começa nesta quinta-feira (28), as inscrições, gratuitas, para o concurso público do IBGE com cerca de 15.075 vagas para recenseador. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de agosto e devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do órgão listados no edital.

A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.

A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. O edital está disponível no site https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco.html

Confira abaixo;