CPI da Covid: Ernesto Araújo depõe nesta terça-feira

O ex-titular das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestará depoimento na CPI da Covid, a partir de 9h, na manhã desta terça-feira (18).

Na condição de testemunho, Araújo deve explicar sobre a condução da diplomacia brasileira durante a pandemia do novo coronavírus. Um dos pontos mais questionados deve ser a relação do Brasil com a China.

No dia seguinte, os senadores vão ouvir o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. Um dos mais aguardados da semana. Porém ainda há incertezas sobre a presença do general.

“Esperamos que o Supremo deixe que a CPI continue seus trabalhos e cumpra sua função. Até agora não há prejulgamento de ninguém. Todos os depoentes estão sendo chamados como testemunhas. Até agora, repito, ninguém é investigado”, escreveu o presidente da CPI, senador Omar Aziz em sua conta do Twitter.