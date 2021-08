CPI da Covid-19 debaterá eficácia de vacinas na próxima semana

A audiência será interativa, com a possibilidade de participação do público.

Segundo a Agência Senado, foram convidados Mauro Borges, pesquisador do Instituto Butantan; Meiruze de Sousa Freitas, diretora da Anvisa; Margareth Maria Pretti Dalcomo, pesquisadora da Escola de Saúde Pública Sérgio Arouca; e Rosana Leite Melo, titular da da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid), do Ministério da Saúde.

"Algumas mortes foram também registradas, o que levantou a hipótese de reforço ou aplicação de uma nova dose das vacinas para eficácia da imunização. Alguns países já adotaram a prática, baseados em estudos que indicam que a imunidade diminui com o tempo, colocando os vulneráveis novamente em risco, como é o caso da Alemanha, que iniciou do reforço para idosos e população com saúde vulnerável, sendo recomendada também para crianças e adolescentes", justificou Confúcio Moura (MDB-RO).

