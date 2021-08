Roberto Jefferson é transferido para presídio de Bangu

O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi levado nesta sexta-feira (13) para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro. Ele ficará em isolamento social de 14 dias devido à pandemia de covid-19. De acordo com Agência Brasil, a defesa do deputado pedirá a prisão domiciliar.

