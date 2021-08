Mortes por covid-19 no Brasil caem 8% e número de casos, 5%

Na semana entre 1º a 7 de agosto, o número de mortes causadas pela pandemia da covid-19 caíram 8%, em comparação com a semana anterior. As informações estão no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a covid-19, divulgado recentemente.

