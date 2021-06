Covid: Jovem de 23 anos morre após ser diagnosticado com variante peruana

Um jovem de 23 anos morreu após ser diagnosticado com a variante peruana da covid-19. Ele estava internado em um hospital no Rio Grande do Sul, em uma região da fronteira com a Argentina.

De acordo com o UOL, a vítima trabalhava como caminhoneiro e foi internado no 21 de maio, mas o quadro de saúde dele agravou e precisou ser transferido de avião para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre no dia 23, onde foi intubado.

A detecção da variante C.37, conhecida como 'peruana', foi possível após uma análise genômica realizada pelo Laboratório de Pesquisa de Resistência Bacteriana (LABRESIS) da cidade. A Secretaria de Saúde está monitorando quem teve contato com o jovem para monitorar eventuais contágios.