Corrida de São Silvestre acontece nesta sexta-feira

A corrida São Silvestre acontece nesta sexta-feira (31), e começa às 7h25, com a largada do pelotão dos cadeirantes. Depois, às 7h40, será a vez da elite feminina. Por fim, às 8h05, saem a elite masculina e do pelotão geral. A expectativa é que 20 mil pessoas participem da corrida. Por conta da pandemia da covid-19, que suspendeu o evento no ano passado, o uso de máscara é obrigatório na concentração, na largada e na chegada, e recomendado durante os 15 quilômetros do percurso, que envolve as principais vias da capital paulista.

