Bolsonaro sanciona lei que cria Novo Marco Legal do Câmbio

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, a lei que cria o Novo Marco Legal do Câmbio para facilitar o uso de moeda brasileira em transações internacionais. O texto foi publicado na edição desta quinta-feira (30) no Diário Oficial da União (DOU). Em nota, o Banco Central comemorou a sanção da lei. "Além da maior inserção internacional, a Lei Cambial contribui para o maior uso internacional do real, facilitando a utilização da moeda doméstica em operações financeiras internacionais, a exemplo da permissão do ingresso e remessa de ordens de pagamento em reais a partir de contas em reais de instituições do exterior mantidas em bancos no país".

