Corpo de criança indígena é encontrado após ataque em comunidade Yanomami

O Corpo de Bombeiros de Roraima anunciou que encontrou o corpo de uma criança indígena de 7 anos na comunidade Parima, localizada na Terra Yanomami. A criança foi vítima de um ataque a tiros ocorrido na última segunda-feira (3), que também deixou outras cinco pessoas feridas: um líder indígena de 48 anos, uma mulher de 24 anos, sua filha de 5 anos e duas meninas de 15 e 9 anos.

As buscas, que se estenderam por três dias, iniciaram dois dias após o ataque. O corpo da criança havia caído no rio e foi localizado na sexta-feira (7) próximo ao local onde havia desaparecido. Um helicóptero foi enviado de Boa Vista para auxiliar no atendimento às vítimas.

O corpo da criança foi entregue aos familiares e permanecerá na comunidade para a realização de rituais conforme a cultura Yanomami. O Corpo de Bombeiros informou em uma rede social que quatro mergulhadores da corporação participaram das buscas, que ocorreram entre os dias 5 e 7 deste mês, com o objetivo de localizar o corpo da criança. A operação contou com o apoio do Exército, da Marinha e da Polícia Militar de Roraima.

Os responsáveis pelo ataque ainda estão foragidos e não foram identificados. Após o incidente, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) divulgou uma nota informando que servidores da pasta, juntamente com policiais federais, militares e agentes da Força Nacional de Segurança, foram deslocados para a aldeia.

O MPI ressaltou que continua trabalhando em conjunto com as demais esferas governamentais para buscar a retirada completa dos garimpeiros das terras indígenas. A atividade garimpeira não apenas degrada o meio ambiente, mas também ataca o modo de vida e a organização social dos povos indígenas, conforme destacado no comunicado.