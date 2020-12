Coronavac estará disponível em janeiro de 2021, afirma diretor do Butantan

O Instituto Butantan divulgou hoje (3), que a vacina Coronavac, produzida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, deve está pronta e acessível até janeiro de 2021.

"A vacina estará disponível e o registro na Anvisa, acredito eu, também estará disponível. Então, poderemos iniciar um programa em janeiro, acredito, de vacinação. E espero [que] com o apoio do Ministério [da Saúde], apesar de todas essas declarações que não citam nominalmente a vacina do Butantan, disse Dimas Covas, diretor do Butantan em entrevista a Globonews.

Em fase final de testes, a vacina é uma das mais avançadas do mundo, mesmo assim, não é bem aceita pelo Governo Bolsonaro, que vê com desconfiança a sua produção. O presidente e o Ministério da Saúde ainda não confirmaram se vão adquirir a vacina, mas o Governador de São Paulo garantiu que comprará 46 milhões de doses.

Dimas e Doria estão confiantes que o imunizante será aprovado e terá o registro da Anvisa. Eles querem que ela receba o registro emergencial para que comece ser usada imediatamente após aprovação: “O registro e a vacina estando disponíveis, nós temos que iniciar a vacinação. É tudo o que nós queremos", declara Covas.