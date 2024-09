Concursos públicos federais poderão ser aplicados à distância

E por falar em Concurso público, a partir desta terça-feira, às 10h da manhã, os candidatos do Concurso Nacional Unificado poderão consultar pela internet a imagem do cartão de resposta. É só acessar a página cpnu.cesgranrio.org.br.

As regras só valem para concursos do executivo federal. Seleções para o judiciário e empresas públicas independentes não precisam se submeter às normas aprovadas. Já estados e municípios podem estabelecer seus próprios regulamentos.

A abertura de um novo concurso público terá que ser motivada pela evolução do quadro de pessoal dos últimos cinco anos e a estimativa das necessidades futuras do órgão.

As normas permitem que as provas sejam realizadas à distância, pela internet ou plataforma eletrônica, com acesso seguro e um ambiente controlado. Mas será preciso garantir igualdade de acesso aos dispositivos virtuais entre os candidatos.

