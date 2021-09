Concurso da PM é suspenso por suspeita de venda de gabaritos em Alagoas

O concurso foi realizado pela Cebraspe, em nota, a banca afirmou que "está contribuindo com as investigações policiais e que adota procedimentos de segurança não só apenas durante a aplicação das provas".

De acordo com o UOL, o certame alvo de investigação da Polícia Civil de Alagoas por indício de fraude depois de um homem foi preso por desacato. Ele teria se recusado a baixar o som alto de uma festa em comemoração à aprovação dele na primeira fase do concurso. Ao consultar o sistema de inteligência, os policiais descobriram que o homem foi preso sete vezes e não tem o ensino médio completo, requisito básico para o concurso. Com o suspeito, foram apreendidos uma prova com o gabarito e três telefones celulares e ele acabou preso, neste domingo (12).

