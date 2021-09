Ceará registra dois casos da variante mu

De acordo com o UOL, as mulheres iniciaram o tratamento e ficaram em isolamento para conter a disseminação da doença. A variante Mu foi encontrada, inicialmente, na Colômbia. Além da Mu, o Ceará já confirmou 122 pessoas infectadas com a variante delta. Desses, 39 não possuem histórico de viagem recente, ou seja, a transmissão foi comunitária. O estado teve um óbito causado pela mutação.

