Concurso da Mega-Sena sorteia R$ 50 milhões nesta quarta-feira

O concurso da Mega-Sena vai sortear, nesta quarta-feira (19), o prêmio acumulado em R$ 50 milhões, em São Paulo.

O valor acumulou após ninguém acertar as dezenas do sorteio do último sábado (15), que foram: 04 - 12 - 18 - 21 - 25 - 49.

As apostas podem ser realizadas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal.