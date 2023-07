Dr. Jairinho tem registro cassado por conselheiros do Cremerj em decisão unânime

Na tarde desta terça-feira (18), os 42 conselheiros da Segunda Câmara do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) mantiveram, por unanimidade, a cassação do registro do médico Jairo Souza Santos Junior, conhecido como Dr. Jairnho. Ele havia entrado com um recurso contra a sentença anterior que cassou seu registro profissional.

Segundo a Agência Brasil, o pedido de recurso foi analisado pelos conselheiros e não foi acatado. Segundo os conselheiros, as ações do ex-vereador e médico eram incompatíveis com a ética médica e representavam uma séria violação dos princípios fundamentais da profissão. A cassação do registro é considerada a penalidade mais severa de acordo com a legislação vigente.

Com essa decisão, não cabe mais recurso no Cremerj, mas Jairinho ainda pode recorrer da medida junto ao Conselho Federal de Medicina (CFM), em Brasília.

Acusação de enteado

Jairinho é acusado pela morte de seu enteado, Henry Borel, de 4 anos de idade, ocorrida em 8 de março de 2021. A mãe da criança, Monique Medeiros de Almeida, que era companheira de Jairinho, também é acusada pelo crime de homicídio.

Henry faleceu na madrugada de 8 de março de 2021, após passar mal no apartamento onde vivia com a mãe e o padrasto, na Barra da Tijuca. Ele foi levado ao Hospital Barra D'Or, mas não resistiu aos ferimentos.

O laudo da necrópsia do Instituto Médico Legal (IML) revelou que Henry sofreu 23 ferimentos pelo corpo. A causa da morte foi determinada como hemorragia interna e laceração hepática. A criança apresentava lesões hemorrágicas na cabeça, lesões no nariz, hematomas no punho e abdômen, contusões no rim e nos pulmões, além de hemorragia interna e ruptura do fígado.

Jairinho e Monique permanecem presos aguardando julgamento, à disposição da Justiça.