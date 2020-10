Com excesso de peso, burro fica pendurado em carroça em cena chocante

Um burro ficou pendurado em uma carroça com excesso de peso que transportava de uma carga de tijolos. O caso ocorreu nesta terça-feira (27), em Juazeiro do Norte, no Ceará.

De acordo com o Sistema Globo, a cena chocante foi fotografada e denunciada à polícia ambiental por uma pessoa que passava pelo local. O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte foi acionado e o dono do animal foi identificado e notificado para se apresentar à delegacia. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil do Ceará, que deve instaurar um inquérito.

Caso seja constatado maus-tratos ao burro, a lei estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão em caso de condenação. A pena é aumentada de um sexto a um terço se o crime causa a morte do animal.

Após a fiscalização, o animal foi solto em área livre.