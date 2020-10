Caixa libera novas parcelas do auxílio emergencial; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (28) novas parcelas do auxílio emergencial aos nascidos em outubro, que fazem parte do ciclo 3 do calendário e aos beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8.

O valor é depositado conta poupança digital e o saque liberado apenas em 1º de dezembro. No entanto, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para fazer compras, pagar boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços. As informações são do site R7.

O auxílio emergencial é pago pelo Governo Federal aos trabalhadores em decorrência da pandemia do coronavírus.