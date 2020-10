Incêndio em Hospital Federal de Bonsucesso deixa 3 mortos no Rio de Janeiro

O incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso deixou 3 pessoas mortas, nesta terça-feira (27), na zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o Sistema Globo, os pacientes internados na unidade serão transferidos para outros hospitais por recomendação do Corpo de Bombeiros. No momento do sinistro, apenas dois edifícios estavam com pacientes internados.

O fogo teria começado em um dos prédios que havia internações. Ao todo, 289 pacientes estavam hospitalizados na unidade federal. As outras vítimas fatais do incêndio estavam internadas em uma ala com 23 pacientes, todos diagnosticados com Covid-19.