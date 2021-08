CNM: municípios podem cobrar vacinação contra covid de servidores

Por outro lado, o professor de direito administrativo Frederico Afonso explica que as punições aos servidores precisam encontrar respaldo jurídico nos estatutos e leis dos municípios. As cidades que não tiverem essa previsão precisam submeter a exigência à aprovação das câmaras municipais.

Na avaliação do advogado Ricardo Barreto, que é doutor em direito do estado pela Universidade de Brasília, os municípios que obrigarem os servidores a se vacinar contra a covid-19 e punirem quem desobedecer a regra estarão agindo dentro da legalidade e da Constituição Federal.

De acordo com o levantamento da CNM, mais da metade dos municípios que adotaram ou pretendem adotar essa prática responderam que vão punir os servidores que se recusarem a tomar a vacina. As sanções previstas pelas prefeituras vão desde o corte do ponto até a instalação de processos administrativos, que podem levar à exoneração do funcionário público.

Com o avanço da vacinação contra a covid-19 em todo o país, muitos trabalhadores que estavam atuando de casa durante a pandemia estão retornando aos ambientes de trabalho. No setor público, a vacina já está sendo cobrada por várias prefeituras como pré-requisito para a volta de servidores.

