Cezar confessa solidão no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Raio-X desta quarta (15), Cezar confessou que se sente sozinho no BBB 23. O brother pontuou que tentou criar conexões no programa, mas não conseguiu.

Cezar: "Mas quem é que nunca se sentiu assim? É assim que me sinto. Eu me sinto muito só aqui dentro."

Cezar: "Infelizmente, eu não consegui aqui dentro fazer uma relação estreita de amizade com ninguém, não tive essa sorte de ter uma pessoa que me traga confiança, que me dê um porto seguro aqui dentro. Isso me deixa bem triste, inseguro."

O enfermeiro salientou que manterá as relações mais próximas que tem na casa, a fim de conseguir alguma proteção no jogo. No entanto, pontuou que continuará jogando sozinho e com o público.

Cezar: "Infelizmente, terei que seguir próximo aqui aos poucos que ainda me dão uma certa relação de proximidade. Parei também de tentar formar conexões que são estreitas. Vamos seguir em frente, sozinho e com vocês."

Em outro Raio-X, Cezar reforçou que era difícil conviver na casa do BBB 23, principalmente em meio a um clima ruim.