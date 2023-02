Ricardo elogia Paula no BBB 23: 'Me ajudou muito quando eu mais precisei'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Confessionário do BBB 23, Ricardo pontuou sua tristeza com a saída de Paula do programa. O brother ressaltou que a sister o ajudou muito no confinamento.

Ricardo: "Espero que [Paula] esteja bem, vai dar saudade. Porque, querendo ou não, o momento que mais precisei aqui na casa foi ela quem me deu forças, estava meio perdido.

Ricardo: "Até contei para o Guimê, quando a gente estava no quarto em reunião, ela me segurava para eu não falar besteira, ela jogava o cobertor por cima da minha mão e ficava apertando para eu não falar groselha."

Ricardo: "Me ajudou muito quando eu mais precisei, ela me ajudou muito. Então, só tenho a agradecer. Valeu, Paulinha, pela amizade, aprendi muito com você."