Cezar Black critica brothers do Deserto do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black se queixou do comportamento dos membros do Quarto Deserto no BBB 23 (Globo).

Em uma conversa na piscina com Key Alves, o enfermeiro reclamou da falta de abertura do outro grupo e disse que já tentou aproximação.

Key concordou com a visão do aliado, dizendo que também sente que não tem abertura.

Ainda analisando a relação com os brothers do Deserto, Black garantiu que não abre suas estratégias para ninguém do outro lado.

"Eu não converso com ninguém de jogo do outro grupo. Só aquela vez do Guimê", disse Cezar.