Atração do GRLS, Lexa elogia 'visão' de Guimê no BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lexa, 28, é uma das principais atrações do festival GRLS, realizado em São Paulo neste sábado (4). A cantora comentou nos bastidores sobre a participação de MC Guimê no BBB 23.

"Ele foi para jogar, não é saboneteiro. Ele está sendo inteligente, com uma visão muito legal", destacou em conversa com jornalistas no evento.

Questionada sobre quais participantes oferecem "perigo" ao cantor no reality, Lexa afirmou que o marido está atento.

"Está com o olho bem aberto, colocou no paredão quem não faz bem para o jogo dele. Agora é seguir o coração, e eu estarei aqui no de fora apoiando".

"Eu estou acompanhando muito, mas não vi nos últimos dois dias. Estive em Nova York para curtir um pouco. Também sou filha de Deus", brincou Lexa.

Recentemente, a cantora viralizou nas redes sociais ao comentar sobre um momento curioso de MC Guimê na casa. O cantor usou uma cueca branca durante o banho, o que gerou comentários nas redes.