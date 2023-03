Cezar afirma que irá 'parar de dormir durante o dia' após cair no Paredão pelo Big Fone

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black reclamou após ter sido indicado com Key Alves para o Paredão dessa semana após MC Guimê ter atendido o Big Fone no BBB 23 (Globo) -nesta terça-feira (28), ele escapou após um Paredão contra Cara de Sapato e Fred Nicácio, o que resultou na eliminação do médico.

"O negócio é parar de dormir durante o dia pra ficar esperto. E ficar todo tempo trocando ideia, conversando lá fora, fazendo alguma atividade. Até porque, o objetivo do programa é esse, povo não está pagando streaming pra ficar vendo nego dormir aqui", falou.

Key, ainda sem entender o que está acontecendo, apenas assentiu com a cabeça.

"É isso ai Keyzinha, vamos simbora para mais um. Soubesse não tinha nem desmontado a minha mala", brincou Cezar.

Ele não sabe, mas os dois não participarão da Prova do Líder que acontece na noite desta quarta-feira (1).

No sábado (4), o Big Fone tocará novamente, e um dos emparedados será salvo por quem atender. Além disso, o brother salvo do Paredão indicará alguém para a berlinda no domingo (5) à noite.