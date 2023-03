Após Big Fone, Key Alves planeja não ficar na Festa da Líder do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves ficou irritada com a consequência do Big Fone nesta quarta-feira (1) no BBB 23 (Globo).

MC Guimê atendeu ao telefone pela segunda vez, e colocou a atleta e Cezar Black no Paredão. A sister foi à academia para malhar com Cezar depois do Big Fone, e reclamou.

"Eu não fico aqui fora, eu saio pra ir na piscina, ir na academia, e volto. Só eles ficam aqui fumando", disse a sister.

Ela e Cezar continuaram a lamentar os acontecimentos, e Cezar sugeriu começar a ficar do lado de fora e até dormir na varanda.

A sister então lembrou-se da Festa do Líder de Bruna Griphao, na noite desta quarta.

"Não vou ficar nem um minuto nessa festa, não vou conseguir. Vou sair, comer e entrar de novo. Imagina se toca o Big Fone de novo durante a festa? Daí, parabéns pra Bruna, a dona da festa atende", desabafou Key.