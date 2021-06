Casos de herpes aumentam 35% durante pandemia, aponta pesquisa

Os casos de herpes zoster aumentaram 35,4%, na média, durante a pandemia da Covid-19, é o que aponta o estudo da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

De acordo com o UOL, os pesquisadores ainda vão investigar se as infecções pelo coronavírus podem ter influenciado essa alta. "Em abril do ano passado, começamos a nos perguntar o que a pandemia poderia ocasionar na saúde mental, observando condições que poderiam ter relação com a covid-19", diz Hercílio Martelli Júnior, professor titular do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Unimontes e coordenador do estudo. Os pesquisadores compararam a média pré-pandemia, entre 2017 e 2019, com 2020, no recorte de abril a agosto, usando dados do Sistema Único de Saúde (SUS).

"No Nordeste, houve aumento de 23,6% de herpes zoster. No Centro-Oeste, a alta foi de 77,2%. A média brasileira ficou em 35,4%, comparado ao período pré-pandemia." Na região Sudeste, alta foi de 45,8%. Na Sul, de 26,6%, e na Norte, de 25,7%. A razão para essa diferença ainda precisa ser estudada.

Ainda de acordo com a pesquisa, o fator emocional pode interferir na imunidade pode desencadear a reaparição do vírus que causa incômodo e lesões na pele, orgãos genitais e até na boca.