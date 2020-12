Caso Mércia Nakashima: Mizael Bispo tem prisão domiciliar revogada pelo STJ

A prisão domiciliar de Mizael Bispo foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em resposta a agravo regimental apresentado pelo MPF (Ministério Público Federal). Ele foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima, em 2010.

De acordo com o R7, Mizael teve a prisão domiciliar concedida em agosto após ser avaliado pelo médico da Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo e ser considerado do grupo de risco de infecção pelo novo coronavírus. No entanto, na decisão que foi publicada nesta quarta-feira (02), o MPF alegou que a unidade prisional onde Mizael cumpria pena, não está superlotada e que adota as medidas recomendadas contra a proliferação da doença.