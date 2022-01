Casal que agrediu e acusou jovem negro de roubar o próprio carro é indiciado

A princípio, o crime estava sendo considerado lesão corporal, mas após laudo pericial do Instituto de Criminalística sobre as agressões sofridas por Gabriel, o crime mudou para tentativa de homicídio. A agressão também foi registrada por uma câmera de segurança da rua onde o crime aconteceu.

O empresário Jhonnatan Silva Barbosa e a dentista Ana Paula Vidal, suspeitos de agredir e acusar o jovem Gabriel da Silva Nascimento, 23, de roubar o próprio carro no Maranhão, foram indiciados por tentativa de homicídio, com penas que variam de 6 a 20 anos de prisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.