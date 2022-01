Voo com 211 brasileiros deportados dos EUA chega ao Brasil; Maioria são crianças

Um voo com 211 brasileiros deportados dos EUA chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana nesta quarta-feira (26). Cerca de 90 passageiros são menores de idade.

De acordo com a BH Airport, este é o maior número de deportados com destino a Confins desde 2019. De acordo com a coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), cerca de 100 dos passageiros deportados são crianças e adolescentes.

Equipes da Polícia Federal, da unidade da Infância e Juventude de Pedro Leopoldo, e também de Belo Horizonte, estão acompanhando os deportados para verificar se as crianças pertencem a falsas famílias, por meio de uma triagem.

A Polícia Federal vai investigar sobre o motivo da deportação. Além disso, se houver comprovação de falsa família, a polícia também vai apurar sobre como essas crianças saíram do território brasileiro, e também tentarão contato com as famílias de origem, pois o caso pode configurar crime de tráfico de menores.