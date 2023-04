Casal esquarteja idoso de 73 anos e joga restos mortais em rio

As partes do corpo ainda não foram encontradas.

Após as coincidencias, o casal foi preso. O homem disse que a mulher havia cometido todo o crime e apenas ajudou no transportes dos restos mortais; já a mulher disse que o homem que havia matado o idoso por ciúmes dela.

O corpo foi esquartejado e as partes foram separadas em sacolas plásticas e jogadas de uma ponte no Rio Doce.

Uma mulher de 59 anos, e o amante dela, de 44, foram presos suspeitos de terem matado Sebastião Lopes de Jesus, de 73 anos, com quem ela tinha um relacionamento amoroso. O caso aconteceu em Vila Pavão, no Espírito Santo.

