Empresário Thiago Brennand passa por audiência de custódia neste domingo

A partir de então, outras vítimas surgiram com uma avalanche de acusações, inclusive funcionários do condomínio onde o homem reside em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Uma delas relatou que foi estuprada, espancada e tatuada à força com as iniciais de Thiago. O histórico de violência de Brennand veio à tona depois que câmeras de segurança de uma academia flagraram o homem agredindo a modelo Helena Gomes, dentro de uma academia em São Paulo.

