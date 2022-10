Carro e casa com bandeiras do PT e MST são alvos de tiros

Uma casa de um aposentado de 75 anos, que estava com bandeira do Movimento Sem Terra (MST), e o carro de uma professora de 42 anos que estava com bandeira do candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT), foram alvos de ataques a tiros em Recife/PE, na madrugada desta quarta-feira (19).

Ambos registraram os ataques em boletins de ocorrência à polícia, acreditando terem sido alvos de ato de intolerância política.

O aposentando Djalma Filho contou à Globo que achava ter sido o único alvo dos tiros, mas ao chegar na delegacia encontrou a professora Danieli da Silva também relatando o mesmo caso. Os ataques ocorreram a 700 metros de distância um do outro.

O aposentado contou que sua casa foi alvo de dois disparos e que os autores deviam querer acertar a bandeira do MST. Ele pensa na ideia de deixar a casa que vive há mais de 41 anos até o final das eleições. Ele, mesmo sem precisar votar, diz que não abre mão do exercício pleno de sua cidadania.

A professora relata que os vidros das janelas de seu carro foram atingidos por pelo menos quatro tiros, justamente no lodo onde estava a bandeira do Lula. Ela conta que na sua vizinhança a maioria vota em Jair Bolsonaro (PL), adversário do petista na disputa pela Presidência. Ela afirma que mesmmo assustada, não vai deixar de manifestar seu posicionamento político.