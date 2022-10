Ladrão dá ‘boa tarde’ e acalma vítimas durante assalto; vídeo

Uma câmera de segurança gravou a ação dos criminoso. No áudio o que surpreende é o comportamento calmo dos criminosos, tranquilizando as pessoas que estavam no local e dizendo que não levaria os celulares.

Dois homens assaltaram uma loja de cosméticos no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, e levaram cerca de R$2,5 mil em produtos masculinos. O crime aconteceu na segunda-feira (17), e o que chamou atenção foi a “educação” dos suspeitos que deram boa tarde e ainda acalmaram as vítimas durante o roubo.

