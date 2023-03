Cara de Sapato teoriza Paredão Falso no BBB 23 e Fred reage

MC Guimê: "Acho pouco provável por causa da questão do Quarto Branco, acabou de ter. A Domitila é uma emparedada como consequência do Quarto Branco. Não sei se faria sentido"

Fred: "Eu até tinha acordado bem, confiante com a Lari... Agora com essa teoria do Paredão Falso, aí fodeu minha cabeça. Não queria que a Lari fosse não, se for Paredão Falso beleza, vai os outros lá e f*da-se"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brothers do Deserto estão (mais uma vez) teorizando um Paredão Falso no BBB 23 (Globo). Cara de Sapato pensou nessa teoria por Larissa estar num paredão quádruplo.

