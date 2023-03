Grupo critica ex-aliado após Jogo da Discórdia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Jogo da Discórdia desta segunda (13) do BBB 23 segue sendo assunto na casa. Nesta terça (14), os brothers do Deserto criticaram a atuação de Ricardo no jogo.

Bruna Griphao, Fred Desimpedidos e MC Guimê disseram que não foi um dos melhores jogos do brother.

MC Guimê: "Ontem o Jogo da Discórdia pra ele não foi bom, não"

Fred: "Ele usou muita coisa banal"

Bruna: "Estúpido, uns bagulhos estúpidos"

MC Guimê: "Os argumentos dele ficaram meio confusos. Eu até falei com ele. No sábado, quando ele me falou do lance dele com o Sapato, ele me explicou de uma forma muito mais compreensível. Ontem ele trouxe isso de uma forma totalmente confusa. Se você for se expor, você tem que tomar muito cuidado"

Fred: "Ele entrou nessa pilha de 'ninguém vai ficar confortável', sendo que ele busca esse conforto constantemente"

Bruna: "Tô decepcionada. Não tô nem mais com raiva, tô triste"