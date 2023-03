Larissa chora ao expor mágoa por voto de sister no BBB 23

A carioca ainda revelou que queria estar no outro grupo no Jogo da Discórdia, para acusar Cezar Black.

A cantora havia pedido para conversar para explicar o motivo de seu voto. Lari contou que tinha combinado de não votar um no outro com Cezar, e ficou "apavorada" quando ele votou nela. Disse que já esperava o voto de Sarah, mas não esperou o de Marvvila, e ficou magoada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa, emparedada da semana no BBB 23, compartilhou com Marvvila sua mágoa por ter recebido votos do Fundo do Mar no último Paredão.

