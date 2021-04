Cantor Gospel é encontrado amarrado em árvore ao lado de homem

Segundo informações apuradas pelo G1, além de Oziel, outro homem, de 19 anos, foi morto no local com as mesmas características: marcas de tiros por arma de fogo na região do rosto. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.

O cantor gospel Oziel Rodrigues de Oliveira, de 43 anos, foi assassinado e deixado amarrado a uma árvore com uma corda nas mãos, na estrada rural de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, no domingo (4).

