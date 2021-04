Mulher morre e 5 ficam feridos após buggy capotar em duna no Ceará

Durante passeio de buggy nas dunas de Paracuru, no Ceará, uma mulher de 29 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um capotado neste domingo (4).

A mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou os outros passageiros para atendimentos em unidades hospitalares de Fortaleza.

O acidente aconteceu próximo de uma estrada que dá acesso à Praia da Pedra Rachada, em Paracuru. Não há informações se o condutor do veículo tinha credencial para realizar o percurso.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Paracuru, investiga as circunstâncias do acidente.

No último dia 17, outro capotamento de buggy deixou uma pessoa morta, desta vez no Rio de Janeiro, em Búzios. Um turista de 51 anos faleceu, e outras duas pessoas ficaram feridas, o condutor do veículo era de uma empresa de turismo.