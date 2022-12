Caminhão tomba em acidente e mata homem esmagado na BR-174

A vítima foi socorrida pelos agentes do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caminhão trafegava na mesma direção do carro, tentou desviar da árvore e bateu de frente contra uma carreta, que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o caminhão tombou e atingiu o homem.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava dirigindo um carro e colidiu contra uma árvore que estava caída na pista, derrubada pelas chuvas. Com a batida, ele saiu do carro para ver a situação e foi atingido pelo caminhão.

