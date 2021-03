Caixa Tem libera atualização para nascidos em fevereiro

Usuários do Caixa Tem nascidos em fevereiro poderão atualizar seus dados cadastrais nesta terça-feira (16).

A atualização é feita totalmente pelo celular, não sendo preciso ir até uma agência do banco.

O Caixa Tem é o aplicativo básico para os beneficiários do auxílio emergencial, da Poupança Digital e também do pagamento do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda (BEm).