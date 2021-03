Conselho de Ética discute caso da deputada Flordelis nesta terça

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reúne nesta terça-feira (16)

para apresentação do plano de trabalho do relator do processo contra a deputada Flordelis (PSD-RJ), deputado Alexandre Leite (DEM-SP).

Flordelis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói (RJ). Em sua defesa, a deputada afirma que existe erro na conclusão das investigações e alega que não pode ser julgada e condenada antes que todo o processo seja concluído.

O processo por quebra de decoro parlamentar foi iniciado a partir da Representação nº 02/21, da Mesa Diretora da Câmara.

A reunião acontece no Plenário 2, às 14 horas (horário de Brasília).