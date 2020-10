Caixa libera parcela do auxílio emergencial nesta sexta; saiba quem recebe

A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (16) mais uma parcela do Auxílio Emergencial para 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em julho, e que não fazem parte do Bolsa Família.

De acordo com o Sistema Globo, cerca de 2,3 milhões que vão receber a primeira parcela do Auxílio Emergencial extensão, de R$ 300. Outros 1,3 milhão ainda vão receber alguma das parcelas de R$ 600 - entre eles, trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 20 de julho e 25 de agosto, e que receberão a primeira das 5 parcelas de R$ 600 do benefício.

Saques e transferências para quem receber o crédito nesta sexta serão liberados no dia 26 de novembro em era dos meus pais.