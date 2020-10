Justiça determina soltura de ex-deputada Cristiane Brasil

A ex-deputada federal Cristiane Brasil deixou na noite desta quinta-feira (15) o Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária.

A soltura ocorreu após decisão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.

decisão também mandou soltar o ex-secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro Pedro Fernandes. Ainda não há informação sobre a libertação do ex-secretário.

O ex-secretário foi transferido no dia 30 de setembro para o sistema prisional do Rio de Janeiro depois de cumprir em casa uma quarentena após ter testado positivo para Covid-19.

Os dois foram presos no dia 11 de setembro na Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio.

Os desembargadores também mandaram soltar o empresário Flavio Chadud, dono da empresa Servlog, acusado de pagar propina a Pedro Fernandes e Cristiane Brasil em troca de contratos com o governo do Estado e a Prefeitura do Rio na época em que eles eram secretários. Outras duas pessoas que estavam em prisão domiciliar também foram soltas, com as mesmas medidas cautelares: o empresário João Marcos Borges Mattos (que até maio era subsecretário estadual de Educação) e o delegado aposentado Mario Chadud, pai do dono da Servlog, Flávio Chadud.